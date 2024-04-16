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Масштабные наводнения в Казахстане: более 113 тыс. человек эвакуированы, в 8 регионах объявлено чрезвычайное положение
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На гранты бизнесу государство направило уже 3,7 млрд грн: назвали самые популярные сферы в новой волне
15 600 украинцев получили микрогранты на общую сумму 3,7 млрд грн по государственной программе "Собственный бизнес" для начала или развития собственного дела, причем последняя волна из 573 победителей получила 136 млн грн.
На этой неделе украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" появится на Netflix
Оскароносный документальный фильм "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова, изображающий ужасные реалии российского вторжения и осады Мариуполя в начале 2022 года, выйдет на Netflix 21 апреля.
На оккупированной Херсонщине планируют увеличить количество часов на изучение переписанной истории: новые учебники уже завозят
С 1 сентября 2025 года в школах оккупированной россией Херсонской области увеличится количество уроков истории с целью стирания украинской идентичности и переписывания истории с российской точки зрения, сообщает Центр национального сопротивления.
Зеленский подписал закон о мобилизации
Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации в Украине.
На Киевщине более 700 учеников и работников были эвакуированы из-за сообщения о возможной угрозе в учебных заведениях
Из-за сообщения об угрозе из учебных заведений в Броварах Киевской области были эвакуированы более 700 учеников и работников, но во время проверки взрывоопасных предметов не было обнаружено.
Замглавы Полтавского облсовета заподозрили в путешествии ЕС под видом командировки
Заместитель председателя Полтавского областного совета подозреваются в том злоупотреблял командировкой в ЕС в личных целях, ему выдвинули обвинения в подделке документов, мошенничестве.
Кабмин упростил получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника
Кабмин одобрил инициативу Минветеранов по упрощенной процедуре представления и установления статусов лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших военнослужащих и военнослужащих.
Масштабные наводнения в Казахстане: более 113 тыс. человек эвакуированы, в 8 регионах объявлено чрезвычайное положение
Более 113 000 человек, в том числе 39 922 ребенка, были эвакуированы из-за масштабных наводнений в 8 регионах Казахстана, причем наиболее тяжелая ситуация сложилась на западе и севере страны.
рф набирает на войну в Украину лиц с наркозависимостью из чечни - Центр нацсопротивления
россия вербует наркозависимых из чечни для пополнения своих штурмовых батальонов для войны в Украине из-за огромных потерь и нехватки выбора.
Австралия назвала нападение с ножом в ассирийской церкви в Сиднее террористическим актом
Нападение с ножом на епископа ассирийской церкви и его последователей в Сиднее австралийская полиция объявила террористическим актом, мотивированным якобы религиозным экстремизмом.