На гранты бизнесу государство направило уже 3,7 млрд грн: назвали самые популярные сферы в новой волне

15 600 украинцев получили микрогранты на 3,7 млрд грн по государственной программе "Собственное дело" для открытия или развития бизнеса, причем последняя волна из 573 победителей получила 136 млн грн. Об этом сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.

С начала действия программы "Собственное дело" имеем уже 15 600 победителей, в развитие бизнеса которых государство инвестирует через гранты в целом 3,7 млрд грн. Каждый пятый выданный грант - на открытие своего дела. Это более 3 тысяч новых малых и микропредприятий в различных отраслях. Другие взяли гранты на масштабирование действующего бизнеса, увеличение объемов и ассортимента продукции и услуг. При этом эти предприниматели создадут более 34 тысяч новых рабочих мест во всех регионах нашей страны - отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Среди получателей микрогрантов шестой волны, как указано, 53% женщин, 34% мужчин и 13% юридических лиц. Более 75% из них имеют высшее образование. Больше всего грантополучателей из Львовской области (76 человек), Ровенской области (42 человека), Ивано-Франковской и Винницкой областей (по 40 человек) и города Киева (62 человека). Подавляющее большинство грантополучателей планируют потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители шестой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств - 198 человек;

временное размещение и организация питания - 90 человек;

перерабатывающая промышленность - 71 человек.

Дополнение

По грантовой программе "Собственное дело" украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.