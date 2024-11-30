На границе с Польшей после сбоя системы возобновил работу пункт пропуска " Ягодин-Дорогуск”
Киев • УНН
В пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" восстановлен пропуск транспорта в обоих направлениях. Польская система таможенного оформления снова работает в полном объеме после технического сбоя.
В пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей восстановлен пропуск транспортных средств в обоих направлениях после выхода из строя системы таможенного оформления. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает УНН.
"В п/п "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей восстановлен пропуск транспортных средств в обоих направлениях. По информации польских таможенников, на данный момент возобновлена работа электронной системы таможенного оформления в полном объеме", - сообщили в таможне.
Также отмечается, что пункт пропуска работает в штатном режиме в обоих направлениях.
Напомним
В пятницу, 29 ноября, в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" частично вышла из строя система таможенного оформления Польши. Грузовики не могли проехать в Украину.