На границе с Польшей после сбоя системы возобновил работу пункт пропуска " Ягодин-Дорогуск”

В пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей восстановлен пропуск транспортных средств в обоих направлениях после выхода из строя системы таможенного оформления. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает УНН.

"В п/п "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей восстановлен пропуск транспортных средств в обоих направлениях. По информации польских таможенников, на данный момент возобновлена работа электронной системы таможенного оформления в полном объеме", - сообщили в таможне.

Также отмечается, что пункт пропуска работает в штатном режиме в обоих направлениях.

Напомним

В пятницу, 29 ноября, в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" частично вышла из строя система таможенного оформления Польши. Грузовики не могли проехать в Украину.