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На границе с Польшей после сбоя системы возобновил работу пункт пропуска " Ягодин-Дорогуск”

Киев  •  УНН

 • 7184 просмотра

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В пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" восстановлен пропуск транспорта в обоих направлениях. Польская система таможенного оформления снова работает в полном объеме после технического сбоя.

В пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей восстановлен пропуск транспортных средств в обоих направлениях после выхода из строя системы таможенного оформления. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает УНН.

"В п/п "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей восстановлен пропуск транспортных средств в обоих направлениях. По информации польских таможенников, на данный момент возобновлена работа электронной системы таможенного оформления в полном объеме", - сообщили в таможне.

Также отмечается, что пункт пропуска работает в штатном режиме в обоих направлениях.

Напомним

В пятницу, 29 ноября, в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" частично вышла из строя система таможенного оформления Польши. Грузовики не могли проехать в Украину.

Павел Башинский

Павел Башинский

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