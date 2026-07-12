На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времени

На границе Украины с Польшей образовалась большая очередь из легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, которым нужно выехать или въехать в страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальные данные Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) и на информацию из соцсетей.

На некоторых пунктах пропуска люди вынуждены ждать своей очереди по 13 часов под палящим солнцем. В очереди преобладают микроавтобусы и большие автобусы. Пассажиры выходят из них, чтобы размяться и выпить воды. Присесть отдохнуть людям негде, так как вокруг только горячий асфальт.

Сколько времени автомобили ждут на границе с Польшей

Согласно информации с электронного портала еЧерга, на котором можно узнать о загруженности пограничных пунктов пропуска, самая сложная ситуация образовалась на пункте пропуска Краковец-Корчова. Там грузовики вынуждены стоять в очереди почти трое суток. Сейчас там "тянучка" из 611 транспортных средств.

Не лучшая ситуация на пункте пропуска Ягодин-Дорогуск, который проходят многотонные пустые грузовики. Там в очереди стоит 171 автомобиль. Кроме того, там растянулись в многометровую "пробку" грузовики весом более 7,5 тонн. Своей очереди 1029 автомобилей должны ждать в среднем три дня и 11 часов.

На пункте пропуска Шегини-Медика тоже застряло 439 пустых грузовиков. Недалеко от них стоят и загруженные автомобили: их уже набралось 319. Ждать придется более трех дней.

Лучшую ситуацию наблюдаем на пункте пропуска Устилуг-Зосин: пустых грузовиков там всего 18 автомобилей, загруженных — 157.

Автобусы на всех пунктах пропуска стоят в отдельных очередях и проходят таможенный контроль оперативно.

Простояли 11 часов: украинцы поделились историями о прохождении границы

Тем временем украинцы делятся своим опытом пересечения границы с Польшей в соцсетях. Вот такие комментарии оставили люди в Threads:

"Я пересекала сегодня пешую границу, и это капец: 4 часа. Бабки, те, что сигареты возят туда-сюда, лезут без очереди";

"Пересекала 3 часа";

"13 часов - и я в Польше";

"Стояли с ночи до 9 утра";

7 автобусов 8 часов стояли.

Часов 11 в очереди. Выходит один час (осмотра, — ред) на автобус.

11 часов простояли, потому что один автобус обслуживали 4 часа.

Поезда стоят по 9 часов и автобусы по 12.

"Загружают пункты пропуска и не ищут альтернативу": в ГПСУ объяснили очереди на границе с Польшей

По поводу ситуации на границе с Польшей УНН обратился за комментарием к спикеру Государственной пограничной службы Украины Андрею Демченко.

Он акцентировал, ситуация на пунктах пропуска зависит от конкретного дня.

В будние дни граница менее загружена. В субботу и воскресенье пассажиропоток увеличивается. Сегодня границу пересекли уже 145 тысяч граждан. Это как на въезд, так и на выезд в соотношении 50 на 50. В пятницу таких было 133 тысячи. Там был небольшой перевес выехавших — рассказал спикер ГПСУ.

По его словам, наиболее загружены по состоянию на 12:00 пункты пропуска "Угринов" (60 автомобилей в очереди) и Устилуг и Шегини — там в очереди стоят 40 автомобилей.

Остальные пункты пропуска загружены меньше.

Очереди формируются, потому что люди загружают какой-то один конкретный пункт, не ища ему альтернативу. Поэтому и формируются очереди — пояснил Демченко.

Водителям автобусов спикер ГПСУ посоветовал не пренебрегать электронной системой, которая ставит автобусы в очередь на границе, регистрироваться в ней и использовать, чтобы не терять время в очередях.

Напомним

Автобусы большой вместимости временно смогут пересекать пункт пропуска "Дьяковцы - Раковец" до конца лета. Решение должно ускорить прохождение границы для пассажиров и уменьшить нагрузку на другие направления.