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На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времени

Киев • УНН

 • 3832 просмотра

На границе Украины с Польшей образовались многокилометровые очереди, грузовики ждут до трех суток. Пассажиры автобусов стоят по 11-13 часов под палящим солнцем.

На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времени

На границе Украины с Польшей образовалась большая очередь из легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, которым нужно выехать или въехать в страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальные данные Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) и на информацию из соцсетей.

На некоторых пунктах пропуска люди вынуждены ждать своей очереди по 13 часов под палящим солнцем. В очереди преобладают микроавтобусы и большие автобусы. Пассажиры выходят из них, чтобы размяться и выпить воды. Присесть отдохнуть людям негде, так как вокруг только горячий асфальт.

Сколько времени автомобили ждут на границе с Польшей

Согласно информации с электронного портала еЧерга, на котором можно узнать о загруженности пограничных пунктов пропуска, самая сложная ситуация образовалась на пункте пропуска Краковец-Корчова. Там грузовики вынуждены стоять в очереди почти трое суток. Сейчас там "тянучка" из 611 транспортных средств.

Не лучшая ситуация на пункте пропуска Ягодин-Дорогуск, который проходят многотонные пустые грузовики. Там в очереди стоит 171 автомобиль. Кроме того, там растянулись в многометровую "пробку" грузовики весом более 7,5 тонн. Своей очереди 1029 автомобилей должны ждать в среднем три дня и 11 часов. 

На пункте пропуска Шегини-Медика тоже застряло 439 пустых грузовиков. Недалеко от них стоят и загруженные автомобили: их уже набралось 319. Ждать придется более трех дней.

Лучшую ситуацию наблюдаем на пункте пропуска Устилуг-Зосин: пустых грузовиков там всего 18 автомобилей, загруженных — 157. 

Автобусы на всех пунктах пропуска стоят в отдельных очередях и проходят таможенный контроль оперативно. 

Простояли 11 часов: украинцы поделились историями о прохождении границы

Тем временем украинцы делятся своим опытом пересечения границы с Польшей в соцсетях. Вот такие комментарии оставили люди в Threads:

  • "Я пересекала сегодня пешую границу, и это капец: 4 часа. Бабки, те, что сигареты возят туда-сюда, лезут без очереди";
    • "Пересекала 3 часа";
      • "13 часов - и я в Польше";
        • "Стояли с ночи до 9 утра";
          • 7 автобусов 8 часов стояли. 
            • Часов 11 в очереди. Выходит один час (осмотра, — ред) на автобус.
              • 11 часов простояли, потому что один автобус обслуживали 4 часа.
                • Поезда стоят по 9 часов и автобусы по 12. 

                  "Загружают пункты пропуска и не ищут альтернативу": в ГПСУ объяснили очереди на границе с Польшей 

                  По поводу ситуации на границе с Польшей УНН обратился за комментарием к спикеру Государственной пограничной службы Украины Андрею Демченко.

                  Он акцентировал, ситуация на пунктах пропуска зависит от конкретного дня. 

                  В будние дни граница менее загружена. В субботу и воскресенье пассажиропоток увеличивается. Сегодня границу пересекли уже 145 тысяч граждан. Это как на въезд, так и на выезд в соотношении 50 на 50. В пятницу таких было 133 тысячи. Там был небольшой перевес выехавших 

                  — рассказал спикер ГПСУ. 

                  По его словам, наиболее загружены по состоянию на 12:00 пункты пропуска "Угринов" (60 автомобилей в очереди) и Устилуг и Шегини — там в очереди стоят 40 автомобилей. 

                  Остальные пункты пропуска загружены меньше.

                  Очереди формируются, потому что люди загружают какой-то один конкретный пункт, не ища ему альтернативу. Поэтому и формируются очереди 

                  — пояснил Демченко.

                  Водителям автобусов спикер ГПСУ посоветовал не пренебрегать электронной системой, которая ставит автобусы в очередь на границе, регистрироваться в ней и использовать, чтобы не терять время в очередях.

                  Напомним

                  Автобусы большой вместимости временно смогут пересекать пункт пропуска "Дьяковцы - Раковец" до конца лета. Решение должно ускорить прохождение границы для пассажиров и уменьшить нагрузку на другие направления.

                  Александра Василенко

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