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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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На горе Поп Иван Черногорский снежно и небольшой мороз

На горе Поп Иван Черногорский снежно и небольшой мороз

Киев  •  УНН

 • 20679 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в воскресенье утром составляла −3°С. Об этом пишет УНН со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Цитата

“По состоянию на 7:10 09.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер юго-западный, 5-6 м/с. Температура воздуха −3°С”, — говорится в сообщении.

Напомним

Вчера, 8 мая на горе Поп Иван Черногорский выпало 20 сантиметров снега.

Дополнение

По прогнозу синоптиков, 9-10 мая преимущественно без осадков, лишь в восточных и юго-восточных областях кратковременные дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 1-8° тепла, в западных, северных, центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-4°; днем 9 мая 11-17°, 10 мая повышение температуры, кроме востока, на 3-5°.

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