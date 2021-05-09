На горе Поп Иван Черногорский снежно и небольшой мороз
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в воскресенье утром составляла −3°С. Об этом пишет УНН со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
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“По состоянию на 7:10 09.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер юго-западный, 5-6 м/с. Температура воздуха −3°С”, — говорится в сообщении.
Напомним
Вчера, 8 мая на горе Поп Иван Черногорский выпало 20 сантиметров снега.
Дополнение
По прогнозу синоптиков, 9-10 мая преимущественно без осадков, лишь в восточных и юго-восточных областях кратковременные дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 1-8° тепла, в западных, северных, центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-4°; днем 9 мая 11-17°, 10 мая повышение температуры, кроме востока, на 3-5°.