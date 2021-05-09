На горі Піп Іван Чорногірський сніжно і невеликий мороз

Цитата

“Станом на 7:10 09.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південно-західний, 5-6 м/с. Температура повітря −3°С”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Вчора, 8 травня на горі Піп Іван Чорногірський випало 20 сантиметрів снігу.

Доповнення

За прогнозом синоптиків, 9-10 травня переважно без опадів, лише у східних та південно-східних областях короткочасні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 1-8° тепла, у західних, північних, центральних областях на поверхні грунту заморозки 0-4°; вдень 9 травня 11-17°, 10 травня підвищення температури, крім сходу, на 3-5°.