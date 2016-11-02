На главной улице райцентра в Ивано-Франковской области обнаружили противотанковые мины

Мины были обнаружены на открытой территории по улице Шевченко в пгт. Богородчаны.

В ведомстве отметили, что с начала года на Прикарпатье обезвредили 524 устаревших боеприпаса.

Напомним, как сообщал УНН, киевлянин пытался вывезти арсенал оружия из Мариуполя в столицу.