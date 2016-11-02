На главной улице райцентра в Ивано-Франковской области обнаружили противотанковые мины
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 2 октября. УНН. Вчера, 1 ноября, группой пиротехнических работ Управления ГосЧС в Ивано-Франковской области обезврежены три противотанковые мины времен Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления ГосЧС в Ивано-Франковской области.
Мины были обнаружены на открытой территории по улице Шевченко в пгт. Богородчаны.
В ведомстве отметили, что с начала года на Прикарпатье обезвредили 524 устаревших боеприпаса.
Напомним, как сообщал УНН, киевлянин пытался вывезти арсенал оружия из Мариуполя в столицу.