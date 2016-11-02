На головній вулиці прикарпатського райцентру виявили протитанкові міни
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Вчора, 1 листопада, групою піротехнічних робіт Управління ДСНС в Івано-Франківській області знешкоджено три протитанкові міни часів ІІ Світової війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління ДСНС в Івано-Франківській області.
Міни були виявлені на відкритій території по вулиці Шевченка в смт. Богородчани.
У відомстві зазначили, що з початку року на Прикарпатті було знешкоджено 524 застарілі боєприпаси.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, киянин намагався вивезти арсенал зброї з Маріуполя до столиці.