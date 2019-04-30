На Гаваях разбился туристический вертолет, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. На Гаваях в жилом районе округа Гонолулу разбился ветролет, погибли пилот и два пассажира. Об єтом сообщает CNN, передает УНН.
По данным спасателей, туристический вертолет Robinson R44 разбился около 9:15 утра по местному времени и загорелся, когда упал на улице на острове Оаху.
Как сообщили в департаменте, спасатели контролировали огонь с помощью шлангов и вытащили одну жертву из горящих обломков. Отмечается, что все три человека на борту вертолета погибли. Их личности устанавливаются.
Причины инцидента пока неизвестны. Расследованием займется Федеральная авиационная администрация и Национальный совет по безопасности на транспорте.
Напомним, в США потерпел крушение военный вертолет, погибли 2 пехотинца.