На Гаваях розбився туристичний вертоліт, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Гаваях в житловому районі округу Гонолулу розбився гелікоптер, загинули пілот і два пасажири. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
За даними рятувальників, туристичний вертоліт Robinson R44 розбився близько 9:15 ранку за місцевим часом і загорівся, коли впав на вулиці на острові Оаху.
Як повідомили в департаменті, рятувальники контролювали вогонь за допомогою шлангів і витягли одну жертву з палаючих уламків. Зазначається, що всі три людини на борту вертольота загинули. Їх особи встановлюються.
Причини інциденту поки невідомі. Розслідуванням займеться Федеральна авіаційна адміністрація та Національна рада з безпеки на транспорті.
Нагадаємо, в США зазнав аварії військовий вертоліт, загинули 2 піхотинця.