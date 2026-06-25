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На фронте зафиксировано 83 боевых столкновения, из них 20 на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 612 просмотра

За сутки на фронте зафиксировано 83 боевых столкновения, наибольшее количество атак произошло на Покровском направлении. Российские войска продолжают обстрелы приграничных районов Сумщины и штурмовые действия на ряде направлений.

На фронте зафиксировано 83 боевых столкновения, из них 20 на Покровском направлении - Генштаб

На фронте зафиксировано 83 боевых столкновения, наибольшее - 20 атак на Покровском направлении. Российские войска продолжают обстрелы приграничных районов Сумщины и осуществляют штурмовые действия на ряде направлений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Сопич, Нескучное, Коренек, Уланово, Искрисковщина, Бачевск, Горки, Бунякино. Авиаударам подверглись населенные пункты Суходол, Сумы, Степановка и Горки

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Враг осуществил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе четыре - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Старица, Вильча и в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Избицкое, Чайковка. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в районе Песчаного и в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой, Кившаровка, Новоплатоновка.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали 12 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Шийковка, Червоный Став, Ставки, Дробышево, Лиман, Озерное. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты провели одну атаку в направлении населенного пункта Малиновка.

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На Константиновском направлении наши защитники отбивали 11 атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 20 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций. Восемнадцать атак отбито в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Родинское, Васильевка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Ивановка, Новый Донбасс, Белицкое, Вольное, Шевченко, Новоподгородное.

На Александровском направлении наступательных действий врага на данный момент не зафиксировано.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали 15 вражеских атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Горькое, Рождественка, Ровное, Староукраинка, Гуляйпольское, Чарівне. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районе Степового и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении попыток врага продвинуться не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвинуться не зафиксировано.

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Ольга Розгон

Война в Украине