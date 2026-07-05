На фронте зафиксировано 201 боестолкновение, больше всего на Покровском и Славянском направлениях - Генштаб

С начала текущих суток произошло 201 боевое столкновение. Враг нанес 65 авиационных ударов, сбросил 182 управляемые авиабомбы. Кроме того, привлек для поражения 5461 дрон-камикадзе и совершил 1907 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг не проводил штурмовых действий, однако нанес один авиационный удар с применением одной управляемой авиабомбы и совершил 30 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений у Избицкого, Старицы, Вильчи и Шевяковки.

На Купянском направлении сегодня враг совершил один штурм позиций Сил обороны в направлении населенного пункта Новоплатоновка.

Шесть попыток захватчиков продвинуться зафиксировано на Лиманском направлении в районах Грековки, Новоселовки, Ставков и Дибровы. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 22 попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Резниковки и в сторону Рай-Александровки и Кривой Луки; еще два боестолкновения продолжаются.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 12 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Степановка, Иванополье, Константиновка и Ильиновка.

Всего 22 атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новопавловка, Шевченко, Котлино, Новоподгородное, Кучеров Яр, Вольное, Новый Донбасс, Белицкое, Дорожное, Гришино, Новоалександровка, Сергеевка и Удачное. Два боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 33 оккупанта и 19 — ранено; уничтожено четыре единицы автомобильной, три единицы специальной техники и одну вражескую станцию радиоэлектронной борьбы. Повреждено четыре артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники, одну единицу специальной техники и два пункта управления беспилотных летательных аппаратов противника. Уничтожено или подавлено 234 беспилотных летательных аппарата различных типов - говорится в сообщении.

Две атаки оккупантов отбили наши защитники на Александровском направлении в районах Александрограда и Вербового.

Тринадцать атак оккупантов произошло на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Железнодорожное, Привольное, Новоселовка, Горькое, Рождественка и Копани.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Плавни.

На Приднепровском и Краматорском направлениях с начала суток штурмовых действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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