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На фронте за сутки произошло почти 180 боёв: россияне сбросили 200 КАБов — Генштаб

Киев • УНН

 • 262 просмотра

4 ноября российские войска совершили 179 атак, нанесли 61 авиаудар и применили 4877 дронов-камикадзе. На Покровском направлении уничтожены 46 оккупантов.

На фронте за сутки произошло почти 180 боёв: россияне сбросили 200 КАБов — Генштаб

За сутки 4 ноября на фронте произошло 179 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Подробности

Отмечается, что противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 200 управляемых авиабомб.

Кроме того, привлек для поражения 4877 дронов-камикадзе и осуществил 1862 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слободожанском направлении враг атаковал в районах Покровки и Бояро-Лежачей, где произошло два боевых столкновения. В течение суток на Южно-Слободожанском направлении зафиксировано шесть атак противника возле Терновой, Старицы, Рыбачьего и Амбарного.

На Лиманском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Новосергеевки, Ставков, Лимана и Заречного, один бой продолжается до сих пор. Две атаки оккупантов отражены на Славянском направлении в районах Никоноровки и Николаевки.

На Константиновском направлении наши подразделения помешали продвижению противника в 10 случаях в районах Константиновки и Дружковки.

рф снова теряет рекордно высокое количество военнослужащих в течение дня на фронте, Генштаб опубликовал цифры04.11.26, 07:33 • 5346 просмотров

Всего 16 атак отражено на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Вольное, Новый Донбасс, Черниговка, Доброполье, Сергеевка, Молодецкое и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня (4 ноября - ред.) здесь ликвидировано 46 оккупантов и 12 - ранены; уничтожено 12 единиц автомобильной, 11 единиц специальной техники, шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, два склада боеприпасов и 32 укрытия врага. Повреждены восемь единиц автомобильной техники, три артиллерийские системы, четыре единицы специальной техники, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 178 укрытий противника. Уничтожен или подавлен 171 беспилотный летательный аппарат различных типов

- рассказали в Генштабе.

Девять атак зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Согласие, Терноватое, Долинка, Горькое и Егоровка.

"На Купянском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", - добавили военные.

Напомним

По данным Jamestown Foundation, на 2026 год Россия планировала привлечь еще 410 тысяч человек для войны против Украины. Однако даже в случае выполнения этого плана для формирования стратегических резервов останется не более 70 тысяч военнослужащих из-за значительных потерь личного состава на фронте.

Украина передала США свои предложения по завершению войны — Зеленский04.11.26, 22:54 • 1470 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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