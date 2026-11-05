На фронте за сутки произошло почти 180 боёв: россияне сбросили 200 КАБов — Генштаб

За сутки 4 ноября на фронте произошло 179 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 200 управляемых авиабомб.

Кроме того, привлек для поражения 4877 дронов-камикадзе и осуществил 1862 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слободожанском направлении враг атаковал в районах Покровки и Бояро-Лежачей, где произошло два боевых столкновения. В течение суток на Южно-Слободожанском направлении зафиксировано шесть атак противника возле Терновой, Старицы, Рыбачьего и Амбарного.

На Лиманском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Новосергеевки, Ставков, Лимана и Заречного, один бой продолжается до сих пор. Две атаки оккупантов отражены на Славянском направлении в районах Никоноровки и Николаевки.

На Константиновском направлении наши подразделения помешали продвижению противника в 10 случаях в районах Константиновки и Дружковки.

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Всего 16 атак отражено на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Вольное, Новый Донбасс, Черниговка, Доброполье, Сергеевка, Молодецкое и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня (4 ноября - ред.) здесь ликвидировано 46 оккупантов и 12 - ранены; уничтожено 12 единиц автомобильной, 11 единиц специальной техники, шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, два склада боеприпасов и 32 укрытия врага. Повреждены восемь единиц автомобильной техники, три артиллерийские системы, четыре единицы специальной техники, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 178 укрытий противника. Уничтожен или подавлен 171 беспилотный летательный аппарат различных типов - рассказали в Генштабе.

Девять атак зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Согласие, Терноватое, Долинка, Горькое и Егоровка.

"На Купянском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", - добавили военные.

Напомним

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