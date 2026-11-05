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На фронті за добу відбулося майже 180 боїв: росіяни скинули 200 КАБів - Генштаб

Київ • УНН

 • 912 перегляди

4 листопада російські війська здійснили 179 атак, 61 авіаудар і застосували 4877 дронів-камікадзе. На Покровському напрямку знищено 46 окупантів.

На фронті за добу відбулося майже 180 боїв: росіяни скинули 200 КАБів - Генштаб

За добу 4 листопада на фронті відбулося 179 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 200 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 4877 дронів-камікадзе та здійснив 1862 обстріли населених пунктів і позицій наших військ

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському напрямку ворог атакував у районах Покровки та Бояро-Лежачі, де відбулося два бойові зіткнення.Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано шість атак противника біля Тернової, Стариці, Рибалчиного та Амбарного.

На Лиманському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень у районах Новосергіївки, Ставків, Лимана та Зарічного, один бій триває дотепер.Дві атаки окупантів відбито на Слов’янському напрямку в районах Никонорівки та Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку наші підрозділи завадили просуванню противника в 10 випадках у районах Костянтинівки та Дружківки.

рф знову втрачає рекордно високу кількість військових протягом доби на фронті, Генштаб опублікував цифри04.11.26, 07:33 • 5370 переглядiв

Усього 16 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Вільне, Новий Донбас, Чернігівка, Добропілля, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні (4 листопада - ред.) тут ліквідовано 46 окупантів та 12 - поранено; знищено 12 одиниць автомобільної, 11 одиниць спеціальної техніки, шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами, два склади боєприпасів та 32 укриття ворога. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи, чотири одиниці спеціальної техніки, чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами та 178 укриттів противника. Знищено або подавлено 171 безпілотний літальний апарат різних типів

- розповіли у Генштабі.

Дев'ять атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Злагода, Тернувате, Долинка, Гірке та Єгорівка.

"На Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", - додали військові.

Нагадаємо

За даними Jamestown Foundation, на 2026 рік росія планувала залучити ще 410 тисяч осіб для війни проти України. Однак навіть у разі виконання цього плану для формування стратегічних резервів залишиться не більш як 70 тисяч військових через значні втрати особового складу на фронті.

Україна передала США свої пропозиції щодо завершення війни - Зеленський04.11.26, 22:54 • 1872 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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