На фронте за сутки произошло 56 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. В целом враг нанес 150 ракетных и 74 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

У зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 2 атаки оккупантов в районах Богдановки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак врага в районах Степного, Авдеевки и 21 атаку возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 9 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил более 10 безуспешных штурмовых действий.

Украинская авиация нанесла 13 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб