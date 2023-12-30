На фронте за сутки произошло 56 боевых столкновений - Генштаб
Киев • УНН
Украинские войска отразили 56 вражеских обстрелов, нанеся 150 ракетных ударов и 84 обстрела из РСЗО на разных участках фронта.
За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. В целом враг нанес 150 ракетных и 74 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
У зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага возле Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 2 атаки оккупантов в районах Богдановки и Андреевки Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак врага в районах Степного, Авдеевки и 21 атаку возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 9 атак.
На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.
На Запорожском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил более 10 безуспешных штурмовых действий.
Украинская авиация нанесла 13 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб30 декабрь 2023, 05:09 • 17207 просмотров
На фронте за сутки произошло 56 боевых столкновений - Генштаб
Украинские войска отразили 56 вражеских обстрелов, нанеся 150 ракетных ударов и 84 обстрела из РСЗО на разных участках фронта.
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