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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 89 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 89 боевых столкновений - Генштаб

Киев  •  УНН

14 июля 2024, 21:55  •  4126 просмотра

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По данным Генерального штаба, с начала суток произошло 89 боевых столкновений, во время которых противник совершил 43 авиаудара, 532 удара беспилотников-камикадзе и 3 267 обстрелов украинских позиций.

С начала суток произошло 89 боевых столкновений, противник, 43 авиационные удары (61 КАБ) и 532 удара дронами-камикадзе, совершил 3 267 обстрелов позиций наших войск. Об этом сообщил Генштаб, передает УНН.

Детали

Противник нанес нанес нанес три ракетных удара (задействовал четыре ракеты), 43 авиационных удара (сбросил 61 КАБ), провел 532 удара дронами-камикадзе и совершил 3267 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении оккупанты три раза безуспешно атаковали наши позиции в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении, также трижды, враг получил отпор возле Песчаного и Стельмаховки. Понес потери и отошел.

На Лиманском направлении враг активизировался в районе Макеевки и Грековки - провел, по уточненной информации, восемь штурмов. Успеха не имел.  

Северское направление. С начала суток враг совершил восемь безуспешных попыток вклиниться в боевые порядки наших подразделений в районах Белогоровки, Раздоловки, Спирного и Выемки. Ситуация контролируемая.

С начала суток на Краматорском направлении российские оккупанты шесть раз атаковали наши позиции в районах Часового Яра, Григорьевки, Андреевки и Ивановского. Продолжается бой.

На Торецком направлении ситуация напряженная. Продолжаются бои в трех локациях возле Северного и Нью-Йорка, а 12 атак захватчиков уже отбито.

Самая горячая ситуация на Покровском направлении, где враг сегодня уже 35 раз атаковал наши позиции в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Лозоватского, Новоселовки Первой и Яснобродовки. 29 атак отражено нашими защитниками. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки, Новоселовки Первой и Прогресса, где еще продолжается шесть боестолкновений. Наши защитники сдерживают врага.

В течение суток, по предварительной информации, украинские воины обезвредили как минимум 203 оккупанта. Также уничтожили два бронетранспортера, артиллерийскую систему и два автомобиля. Подсчет потерь врага продолжается, и они однозначно возрастут.

На Кураховском направлении пока насчитывается пять попыток противника приблизиться к нашим позициям. Две из них еще не завершились неподалеку Красногоровки. Ситуация контролируется.

На Времовском направлении, неподалеку Водяного и Константиновки отбито два штурма. Без успеха для российских оккупантов.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют надежды вытеснить наших защитников с плацдармов на левом берегу Днепра. Два штурмовых действия противника потерпели неудачу.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Еще плюс 1120 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага13 июля 2024, 04:16 • 29239 просмотров

Лилия Подоляк

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