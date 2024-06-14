По состоянию на 22:00 пятницы количество боевых столкновений на линии фронта возросло до 81, самой острой была ситуация на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении российские оккупанты три раза при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений в районах Волчанска и Тихого. Все вражеские атаки отбиты.

Десять боевых столкновений с оккупантами произошло на Купянском направлении. Враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка и Песчаное. Неподалеку Синьковки все штурмы врага отбиты, в районах Петропавловки и Песчаного еще продолжаются бои.

На Лиманском направлении за день российские войска девять раз атаковали наши позиции в районах Грековки, Тернов и Невского. Ситуация контролируемая - четыре боестолкновения завершились, а пять - еще продолжаются.

На Краматорском направлении активность противника в районе Андреевки успеха не имела.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 29 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Новоалександровки, Сокола и Новопокровского. В общем, 17 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще 12 боестолкновений - продолжаются. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, сегодня потери агрессора на данном направлении составили 263 человека убитыми и ранеными. К тому же, несколько оккупантов сдались в плен. Уничтожен один танк, три артиллерийских системы, восемь автомобилей и пять боевых бронированных машин. Кроме того, два автомобиля, пять ББМ, два танка и три вражеских пушки были повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 20 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отбили 16 атак противника, четыре - еще продолжаются.

На других направлениях без особых изменений - враг успеха не имел, потерь наших территорий и позиций не допущено.

Генштаб: на Покровском направлении продолжаются 11 боев