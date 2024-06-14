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На фронті відбулося 81 бойове зіткнення

На фронті відбулося 81 бойове зіткнення

Київ • УНН

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На Покровському напрямку агресор вчинив 29 штурмових та наступальних дій. Ситуація складна, але контрольована силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення поступу супротивника в глибину української території.

Станом на 22:00 п'ятниці кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 81, найгострішою була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку російські окупанти три рази за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Тихого. Усі ворожі атаки відбито.

Десять бойових зіткнень з окупантами відбулося на Куп’янському напрямку. Ворог намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка та Піщане. Неподалік Синьківки всі штурми ворога відбито, у районах Петропавлівки і Піщаного ще тривають бої.

На Лиманському напрямку за день російські війська дев’ять разів атакували наші позиції в районах Греківки, Тернів і Невського. Ситуація контрольована – чотири боєзіткнення завершились, а п’ять – ще продовжуються.

На Краматорському напрямку активність противника в районі Андріївки успіху не мала.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку.  Тут, впродовж дня, агресор здійснив 29 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається  в районі  Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського. Загалом, 17 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще 12 боєзіткнень – тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.  За наявною на цей час інформацією, сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 263 особи вбитими та пораненими. До того ж, декілька окупантів здалися в полон. Знищено один танк, три артилерійських системи, вісім автомобілів та п’ять бойових броньованих машин. Окрім того, два автомобіля, п’ять ББМ, два танки і три ворожих гармати було пошкоджено.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 20 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони відбили 16 атак противника, чотири - ще тривають. 

На інших напрямках без особливих змін - ворог успіху не мав, втрат наших територій та позицій не допущено.

Генштаб: на Покровському напрямку тривають 11 боїв 14.06.24, 16:30 • 18019 переглядiв

Лілія Подоляк

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