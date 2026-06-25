На фронте произошло 232 боевых столкновения за сутки - рф нанесла ракетный и 75 авиаударов

На фронте в течение минувших суток 24 июня зафиксировано 232 боевых столкновения. Враг нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 75 авиационных ударов, сбросив 262 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также россияне применили 10060 дронов-камикадзе и совершили 3182 обстрела населенных пунктов и позиций Сил обороны, в том числе 38 - из реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы противника, один пункт управления БПЛА и еще два других важных объекта противника.

Потери российских захватчиков составили 1270 человек. Также уничтожено один танк, две боевые бронированные машины, 67 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, три средства ПВО, два наземных робототехнических комплекса, 1994 беспилотных летательных аппарата, 450 единиц автомобильной и шесть единиц специальной техники врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло семь боестолкновений с российскими оккупантами, агрессор совершил 62 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Ветеринарное, Старица, Синельниково и в сторону населенных пунктов Лиман, Избицкое, Вильча, Колодезное.

На Купянском направлении враг два раза атаковал, в направлении Новоосинового и в районе Западного.

На Лиманском направлении противник 16 раз пытался вклиниться в украинскую оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Шийковка, Дробышево, Лиман, Озерное, Новоселовка, Диброва.

На Славянском направлении противник штурмовал 19 раз, вблизи Закитного, Резниковки, Калеников и в сторону Рай-Александровки, Кривой Луки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали вблизи Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак, вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка и в направлении Константиновки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Сухецкое, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Дорожное, Родинское, Удачное, Новоподгородное, Филипповка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 13 атак в сторону населенных пунктов Горькое, Доброполье, Воздвижевка, Староукраинка, Гуляйпольское и Чаривное.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

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