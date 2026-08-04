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На фронте произошло 226 боевых столкновений, враг больше всего атаковал на Константиновском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 2963 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 226 боевых столкновений, самые ожесточенные бои шли на Константиновском направлении, где враг совершил 35 атак. Противник нанес 84 авиаудара, сбросил 258 управляемых авиабомб и применил 10712 дронов-камикадзе.

На фронте произошло 226 боевых столкновений, враг больше всего атаковал на Константиновском направлении - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 226 боевых столкновений. Наиболее ожесточенные бои продолжались на Константиновском направлении, где враг совершил 35 атак. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил три ракеты, совершил 84 авиационных удара, сбросив 258 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10712 дронов-камикадзе и совершил 3251 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сообщении.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления БпЛА, 11 районов сосредоточения живой силы и еще один важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения с противником, агрессор нанес один авиаудар, сбросил одну авиабомбу, совершил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Старица и в сторону населенных пунктов Избицкое, Лиман, Волоховка, Паламаровка.

На Купянском направлении произошли две атаки врага в районе Петропавловки и в сторону Шийковки.

На Лиманском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе Заречного и в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки и Диброва.

На Славянском направлении противник штурмовал 22 раза в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Николаевки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Федоровки Второй и в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении враг совершил 35 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Шевченко, Матяшево, Васильевка, Мирное, Новоподгородное.

На Александровском направлении враг совершил две атаки в сторону населенного пункта Калиновское.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 13 атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Староукраинка, Гуляйпольское, Цветковое, Чаривное и в районе Зализничного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Плавни и в сторону Новояковлевки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

российские войска за сутки потеряли более 1200 солдат и почти 1800 БПЛА04.08.26, 07:44 • 8755 просмотров

Ольга Розгон

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