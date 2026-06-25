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На фронте произошло 213 боестолкновений, враг продолжает давление на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 338 просмотра

За сутки на фронте произошло 213 боевых столкновений, из них 28 на Покровском направлении. Враг потерял более 40 оккупантов, уничтожен склад горючего и техника.

На фронте произошло 213 боестолкновений, враг продолжает давление на Покровском направлении - Генштаб

С начала текущих суток на фронте произошло 213 боевых столкновений, 28 из них на Покровском направлении. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Противник нанес 67 авиационных ударов, сбросил 186 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5445 дронов-камикадзе и совершил 1990 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано три боестолкновения с противником. Враг совершил 68 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе пять – с применением реактивных систем залпового огня.

В течение текущих суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Вильча и в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Избицкое, Чайковка.

На Купянском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в районе Песчаного и в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоплатоновка.

Для продвижения на Лиманском направлении захватчики совершили 14 атак в районах населенных пунктов Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Шийковка, Красный Став, Ставки, Дробышево, Лиман, Озерное. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 17 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука. Еще два боестолкновения продолжаются.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении, где враг пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи Малиновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 18 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки.

Всего 28 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Васильевка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Ивановка, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Новоподгородное.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 29 оккупантов и 13 – ранено; уничтожен склад горюче-смазочных материалов, три единицы автомобильной и шесть единиц специальной техники врага. Повреждены два пункта управления БпЛА, четыре артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники, единица специальной техники и 108 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 254 беспилотных летательных аппарата различных типов

- добавили в Генштабе.

На Александровском направлении наши защитники останавливали четыре вражеские атаки в районе Александрограда и в сторону Вербового. Две атаки пока еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Горькое, Рождественка, Ровное, Староукраинка, Гуляйпольское, Чаривное.

На Ореховском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников в районе Степного и в сторону Павловки.

С начала суток на Приднепровском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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Ольга Розгон

Война в Украине