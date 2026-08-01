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На фронте произошло 193 боевых столкновения, на Покровском направлении отбито 23 атаки врага - Генштаб

Киев • УНН

 • 4209 просмотра

За сутки на фронте произошло 193 боевых столкновения, наибольшее количество атак враг совершил на Покровском направлении. Силы обороны отразили 23 штурма оккупантов, ликвидировав 41 захватчика.

На фронте произошло 193 боевых столкновения, на Покровском направлении отбито 23 атаки врага - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 193 боевых столкновения. Больше всего атак враг совершил на Покровском направлении, где Силы обороны отразили 23 штурма оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Противник нанес три ракетных удара с применением 31 ракеты, совершил 66 авиационных ударов, сбросил 201 управляемую авиабомбу. Кроме того, привлек для поражения 6659 дронов-камикадзе и совершил 2381 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил три атаки. Кроме того, нанес четыре авиационных удара с применением 12 управляемых авиабомб и совершил 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре — с применением реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз штурмовал позиции наших подразделений у Казачьей Лопани, Радьковки, Волоховки, Старицы, Избицкого и Иващиного.

На Купянском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

Двенадцать попыток захватчиков продвинуться зафиксировано на Лиманском направлении в районах Лимана, Озерного, Андреевки, Новомихайловки, Шийковки, Новоселовки и Дибровы; три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 14 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Кривой Луки, Рай-Александровки и Резниковки; еще три боестолкновения продолжаются.

Три вражеских штурма зафиксировано на Краматорском направлении в районах Привольного и Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских штурмов вблизи Иванополья, Константиновки, Ильиновки и Степановки; еще одно боестолкновение продолжается.

Всего 23 атаки отражено на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Новопавловка, Кучеров Яр, Вильное, Новое Шахово, Белицкое, Родинское, Шевченко, Новогришино, Гулево, Котлино и Удачное. Три боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидирован 41 оккупант и 18 — ранены; уничтожены две реактивные системы залпового огня, две единицы автомобильной и одна единица специальной техники врага. Повреждены пять артиллерийских систем и четыре единицы автомобильной техники противника. Уничтожены или подавлены 423 беспилотных летательных аппарата различных типов.

- сообщили в Генштабе.

Три атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районе Рыбного.

Шесть атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Воздвижевка и Цветково.

Сегодня не зафиксировано штурмовых действий противника на Ореховском и Приднепровском направлениях.

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Ольга Розгон

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