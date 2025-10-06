$41.230.05
6 октября, 12:45
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
На фронте произошло 172 боевых столкновения, оккупанты применили 3382 дрона-камикадзе - Генштаб

Киев • УНН

 • 952 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения. Российские войска задействовали 3382 дрона-камикадзе и совершили 2971 обстрел.

На фронте произошло 172 боевых столкновения, оккупанты применили 3382 дрона-камикадзе - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 172 боевых столкновения. Оккупанты привлекли 3382 дрона-камикадзе и совершили 2971 обстрел, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 31 авиационный удары, применив одну ракету и сбросив 65 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 3382 дрона-камикадзе и совершили 2971 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили четыре штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 15 управляемых бомб, а также совершил 129 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 19 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанских Хуторов, Каменки, Строевки и в направлении Бологовского, Колодезного и Отрадного. Восемь боестолкновений продолжаются.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Купянск, Редьковка и в сторону Песчаного, Петропавловки и Богуславки. Украинские защитники остановили пять вражеских атак, до сих пор продолжается шесть боестолкновений.

На Лиманском направлении российские захватчики пять раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Мирное, Торское и Шандриголово, получили отпор.

На Северском направлении Силы обороны отбили 16 атак противника вблизи Григорьевки и в направлении Дроновки и Ямполя, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано одно боевое столкновение. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении россияне 19 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Русиного Яра, Катериновки, Щербиновки, Плещеевки и Полтавки. Силы обороны остановили продвижение врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 49 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Филиа и в сторону Новопавловки и Владимировки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 150 оккупантов, из них 111 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, два автомобиля и семь беспилотных летательных аппаратов; также поражены две пушки, танк, две единицы автомобильной техники, пункт управления БпЛА и 11 укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Поддубное, Воскресенка, Январское, Сосновка, Вороне и Новогригоровка. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг восемь раз пытался наступать вблизи Полтавки, получил отпор.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили четыре атаки захватчиков вблизи Степного и Каменского.

На Приднепровском направлении имела место одна безрезультатная попытка оккупантов улучшить свое положение.

Антонина Туманова

Война в Украине
Государственная граница Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Украина