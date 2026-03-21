На фронте произошло 138 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском и Константиновском направлениях - Генштаб

За сутки на фронте произошло 138 боевых столкновений. Самые горячие направления – Покровское и Константиновское, где украинские войска отбили многочисленные атаки врага. Об этом сообщает Генштаб Украины, пишет УНН.

Силы обороны уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематическое огневое поражение. Противник нанес 48 авиационных ударов – сбросил 163 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 3512 дронов-камикадзе и совершил 2375 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сообщении.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес два авиаудара, сбросил семь авиабомб, совершил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 12 из них – с применением РСЗО. На направлении зафиксировано шесть боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Охримовка и Синельниково. Одно штурмовое действие продолжается.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Песчаное, Глушковка.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали три штурма оккупантов в районе Среднего и в сторону населенных пунктов Ставки и Диброва. Одно штурмовое действие продолжается.

На Славянском направлении противник шесть раз пытался продвинуться вперед в районах Платоновки, Закитного и в сторону Рай-Александровки. Одна атака продолжается.

На Краматорском направлении агрессор один раз пытался улучшить свое положение, атакуя в районе Часового Яра, бой продолжается.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Яблоновка, Софиевка, Плещеевка, Русин Яр и в направлении Степановки, Ильиновки и Новопавловки. Одно штурмовое действие продолжается.

ВСУ поразили центр управления РФ в Мариуполе и вражеские пункты в Запорожье

На Покровском направлении враг совершил 28 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Гришино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Кучеров Яр, Белицкое, Новопавловка. Шесть вражеских атак продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 52 оккупанта и 24 – ранено; уничтожена единица автомобильного транспорта, пять единиц специальной техники, один пункт управления БпЛА и два укрытия личного состава; повреждена одна артиллерийская система, единица автомобильной техники, семь укрытий личного состава, пункт управления БпЛА. Уничтожено или подавлено 171 БпЛА различных типов - сообщает Генштаб.

На Александровском направлении враг шесть раз наступал в районе Тернового, Злагоды и Красногорского. Наносил авиаудары по Покровскому, Ивановке и Подгавриловке.

На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак в сторону позиций наших защитников в сторону населенных пунктов Зализничное, Варваровка, Староукраинка, Оленоконстантиновка, Зеленое, Чаривное, Мирное. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижевка, Заливное, Копани, Широкое, Чаривное, Верхняя Терса. Одно штурмовое действие врага продолжается.

На Ореховском направлении враг совершил одно наступательное действие в направлении Приморского. Наносил авиаудары в районах Веселянки, Покровского, Орехового.

На Приднепровском направлении противник совершил одну неудачную атаку в сторону наших защитников.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове - Генштаб