На фронті відбулося 138 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському та Костянтинівському напрямках - Генштаб

Ночі будуть морозними, а вдень - до 15° тепла: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Популярнi новини
рф посилює перекидання військ на північ Донецької області - АндрющенкоPhoto22 березня, 09:26 • 29065 перегляди
Делегація НАТО вперше прибула в Україну після початку повномасштабного вторгнення рфPhoto22 березня, 10:04 • 42924 перегляди
російські хакери зламують месенджери, під ударом Signal і WhatsApp - ЗМІ22 березня, 10:13 • 19924 перегляди
Сікорський розкритикував візит Навроцького до Орбана через зв'язки з кремлем22 березня, 11:06 • 15762 перегляди
Удар рф по Запорізькій області - у Комишувасі загинув 53-річний чоловік22 березня, 11:57 • 7848 перегляди
Публікації
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto22 березня, 09:01 • 68925 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 57258 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 54347 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 124233 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 79923 перегляди
На фронті відбулося 138 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському та Костянтинівському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 8636 перегляди

На фронті відбулося 138 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Ворог випустив 163 авіабомби та 3512 дронів.

За добу на фронті відбулося 138 бойових зіткнень. Найгарячіші напрямки - Покровський і Костянтинівський, де українські війська відбили численні атаки ворога. Про це повідомляє Генштаб України, пише УНН.

Сили оборони знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження. Противник завдав 48 авіаційних ударів – скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 3512 дронів–камікадзе та здійснив 2375 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ

- йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаударів, скинув сім авіабомб, здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, 12 з них – із застосуванням РСЗВ. На напрямку зафіксовано шість боєзіткнень.

На Південно–Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Охрімівка та Синельникове. Одна штурмова дія триває.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Піщане, Глушківка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три штурми окупантів в районі Середнього та у бік населених пунктів Ставки й Діброва. Одна штурмова дія триває.

На Слов’янському напрямку противник шість разів намагався просунутися вперед в районах Платонівки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку агресор один раз намагався покращити своє положення, атакуючи в районі Часового Яру, бій триває.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Яблунівка, Софіївка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Степанівки, Іллінівки й Новопавлівки. Одна штурмова дія триває.

ЗСУ уразили центр управління рф у Маріуполі та ворожі пункти на Запоріжжі21.03.26, 13:18 • 4592 перегляди

На Покровському напрямку ворог здійснив 28 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Нове Шахове, Кучерів Яр, Білицьке, Новопавлівка. Шість ворожих атак триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 52 окупанта та 24 – поранено; знищено одиницю автомобільного транспорту, п’ять одиниць спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА та два укриття особового складу; пошкоджено одну артилерійську систему, одиницю автомобільної техніки, сім укриттів особового складу, пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 171 БпЛА різних типів

- повідомляє Генштаб.

На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у районі Тернового, Злагоди та Красногірського. Завдавав авіаудару по Покровському, Іванівці та Підгаврилівці.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак у бік позицій наших захисників у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Чарівне, Мирне. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Заливне, Копані, Широке, Чарівне, Верхня Терса. Одна штурмова дія ворога триває.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в напрямку Приморського. Завдавав авіаударів у районах Веселянки, Покровського, Оріхового.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну невдалу атаку в бік наших оборонців.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у Саратові - Генштаб 21.03.26, 14:40 • 4642 перегляди

