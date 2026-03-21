ЗСУ уразили центр управління рф у Маріуполі та ворожі пункти на Запоріжжі

У ніч на 21 березня Сили оборони України зокрема уразили пункт управління підрозділу зі складу центру "Рубікон" в окупованому Маріуполі Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Також було уражено ремонтний підрозділ російської армії у населеному пункті Хліборобне Запорізької області та командно-спостережний пункт підрозділу окупантів у населеному пункті Парасковіївка Донецької області.

Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються. Сили оборони України продовжать завдавати ураження по важливих військових об’єктах противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України