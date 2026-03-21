ВСУ поразили центр управления РФ в Мариуполе и вражеские пункты в Запорожье
Киев • УНН
Силы обороны ударили по пункту управления в Мариуполе и ремонтному подразделению в Хлеборобном. Также поражен командный пункт оккупантов в Парасковеевке.
В ночь на 21 марта Силы обороны Украины, в частности, поразили пункт управления подразделения из состава центра "Рубикон" в оккупированном Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Также было поражено ремонтное подразделение российской армии в населенном пункте Хлеборобное Запорожской области и командно-наблюдательный пункт подразделения оккупантов в населенном пункте Парасковиевка Донецкой области.
Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются. Силы обороны Украины продолжат наносить поражения по важным военным объектам противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории российской федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины
