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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 138 боестолкновений: горячее всего на Покровском и Курском направлениях - Генштаб

На фронте произошло 138 боестолкновений: горячее всего на Покровском и Курском направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 1625 просмотра

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На фронте произошло 138 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Курском направлениях. Оккупанты совершили 5 ракетных и 45 авиаударов, применили 847 дронов-камикадзе.

На фронте с начала суток произошло 138 боевых столкновений. Больше всего из них на Покровском и Курском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22.00 03.01.2025, пишет УНН.

Российские захватчики нанесли пять ракетных и 45 авиаударов, применив 10 ракет и 58 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 847 дронов-камикадзе и осуществили около четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник шесть раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Кучеровки, Синьковки и Загрызово. Украинские защитники отбили две атаки, еще четыре - пока продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 10 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Надежды, Макеевки, Григорьевки, Твердохлебово, Ямполовки и в направлении Чернещины. В настоящее время идет один бой.

На Северском направлении в течение дня враг совершил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки. Успеха не имел.

На Краматорском направлении пока зафиксировано десять боевых столкновений вблизи Часового Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек. Враг сбросил два КАБа на Славянск.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка. В настоящее время продолжаются три боевых столкновения.

С начала этих суток, на Покровском направлении захватнические подразделения 34 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч, Новооленовка, Украинка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Песчаное, Зверево, Соленое, Котлино и Покровск. До сих пор продолжается пять боестолкновений.

Сегодня на этом направлении украинскими воинами было обезврежено 304 оккупанта, 140 из них - безвозвратно. Также уничтожены танк, ББМ, четыре единицы автомобильной техники, девять антенн управления БпЛА противника.

На Кураховском направлении враг также активен - 11 раз атаковал наши позиции вблизи Петропавловки, Серебряного, Курахово и Шевченко, пять боев продолжаются.

На Времовском направлении захватчики совершили 12 наступательных действий неподалеку Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки. Все боестолкновения завершились. Враг сбросил семь КАБов в районе Зеленого поля, а Новополь атаковал НАРами.

На Ореховском направлении наши войска отбили одну атаку противника вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг дважды безрезультатно атаковал позиции наших войск.

В Курской области украинские защитники отбили 30 вражеских атак, еще 11 боестолкновений продолжаются до сих пор. Кроме этого, враг нанес три авиационных удара, с применением трех управляемых бомб, а также совершил 313 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов,

- добавили в Генштабе.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

россия за три дня нового года выпустила более 300 дронов и 20 ракет по Украине - Зеленский3 янв. 2025, 18:13 • 13344 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война