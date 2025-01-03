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На фронті відбулося 138 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Курському напрямках - Генштаб

На фронті відбулося 138 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Курському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 31183 перегляди

На фронті відбулося 138 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Курському напрямках. Окупанти здійснили 5 ракетних та 45 авіаударів, застосували 847 дронів-камікадзе.

На фронті від початку доби відбулося 138 бойових зіткнень. Найбільше з них на Покровському та Курському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22.00 03.01.2025, пише УНН.

Російські загарбники завдали п’ять ракетних та 45 авіаударів, застосувавши 10 ракет та 58 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 847 дронів-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах,

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник шість разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Кучерівки, Синьківки та Загризового. Українські захисники відбили дві атаки, ще чотири – наразі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 10 разів атакували позиції українців неподалік Надії, Макіївки, Григорівки, Твердохлібового, Ямполівки та в напрямку Чернещини. На даний час точиться один бій.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки. Успіху не мав.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано десять бойових зіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок. Ворог скинув два КАБи на Слов’янськ.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка. На даний час продовжуються три бойових зіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 34 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новооленівка, Українка, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Піщане, Звірове, Солоне, Котлине та Покровськ. Дотепер триває п’ять боєзіткнень.

Сьогодні на цьому напрямку українськими воїнами було знешкоджено 304 окупанти, 140 з них - безповоротно. Також знищено танк, ББМ, чотири одиниці автомобільної техніки, дев’ять антен управління БпЛА противника.

На Курахівському напрямку ворог також активний - 11 разів атакував наші позиції поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка, п'ять боїв продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 12 наступальних дій неподалік Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки. Всі боєзіткнення завершилися. Ворог скинув сім КАБів в райні Зеленого поля, а Новопіль атакував НАРами.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі безрезультатно атакував позиції наших військ.

В Курській області українські захисники відбили 30 ворожих атак, ще 11 боєзіткнень тривають дотепер. Крім цього, ворог завдав три авіаційні удари, із застосуванням трьох керованих бомб, а також здійснив 313 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів,

- додали у Генштабі.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

росія за три дні нового року випустила понад 300 дронів та 20 ракет по Україні - Зеленський03.01.25, 20:13 • 27242 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна

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