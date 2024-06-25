На фронте произошло 135 боевых столкновений за сутки - Генштаб

Количество боевых столкновений на всей линии фронта с начала суток возросло до 135, самая горячая обстановка в течение дня оставалась на Покровском направлении. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара, применив шесть ракет, 52 авиационных удара с использованием 70 КАБов, задействовал 510 дронов-камикадзе. Враг почти 2700 раз обстрелял позиции наших войск и населенные пункты с использованием различных типов вооружения говорится в сообщении.

На Харьковском направлении в течение дня успеха не имели шесть попыток оккупантов атаковать позиции Сил обороны в районах Волчанска и Липцов.

На Купянском направлении наши защитники отбили семь атак врага вблизи Синьковки, Стельмаховки и Песчаного. В настоящее время еще продолжаются три боестолкновения вблизи Степной Новоселовки. Ситуация под контролем Сил обороны.

Лиманское направление. В течение дня активность врага была сосредоточена вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Невское, Терны, Торское и в Серебрянском лесу. Украинскими защитниками отражено более 20 попыток захватчиков приблизиться к нашим оборонительным позициям.

На Лиманском направлении с начала суток враг уже потерял 92 человека погибшими и ранеными, а также пять единиц вооружения и военной техники.

На Северском направлении количество боестолкновений увеличилось до 22. Враг атаковал Силы обороны в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки. 20 атак отбито, 2 боя еще продолжаются. Ситуация напряженная, однако контролируемая.

По имеющейся информации потери оккупантов на этом направлении составили 84 человека. Кроме того, уничтожена боевая машина пехоты и автомобиль. Поражены два блиндажа с личным составом.

Нашими защитниками отражено девять штурмовых действий со стороны российских захватчиков на Краматорском направлении в районах Калиновки, Часового Яра, Ивановского и Клищеевки. Ситуация под контролем украинских защитников.

Торецкое направление. Здесь враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Южного, Северного и Торецка. Восемь атак отбиты, одна - продолжается. Ситуация напряженная.

Горячее всего сегодня на Покровском направлении, где агрессор не оставляет попыток прорвать нашу оборону. За сегодня оккупанты 45 раз атаковали в районах населенных пунктов Александрополь, Евгеновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Сокол, Новоселовка Первая и Уманское. 33 штурмовые действия врага отбиты, 12 боестолкновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по истощению российских оккупационных войск и недопущению их продвижения вглубь территории Украины.

По имеющейся информации, в течение суток враг здесь потерял 185 оккупантов убитыми и ранеными.

На Кураховском направлении штурмовые действия противника успеха не имели в районах Карловки, Красногоровки и Парасковиевки. Ситуация под контролем наших защитников.

На Шахтерском направлении агрессор четыре раза пытался прорваться в районе Урожайного. Три штурмовые действия успеха не имели, продолжается бой. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении враг совершил пять попыток вытеснить наших защитников на левобережной части Днепра. Три штурмовых действия успешно отражены, два - продолжаются.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Генштаб о ситуации на фронте: количество вражеских атак возросло до 128, горячее всего - на Покровском направлении