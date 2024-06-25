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На фронті відбулося 135 бойових зіткнень за добу – Генштаб

Київ • УНН

 • 23358 перегляди

Кількість бойових зіткнень по всьому фронту зросла до 135, найгарячіше було на Покровському напрямку, де російські окупанти здійснили 45 обстрілів, 33 з яких були відбиті, а 12 бойових зіткнень тривають досі.

На фронті відбулося 135 бойових зіткнень за добу – Генштаб

Кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту від початку доби зросла до 135, найгарячіша обстановка протягом дня залишалася на Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Протягом доби противник завдав по території України три ракетних удари, застосувавши шість ракет, 52 авіаційні удари із використанням 70 КАБів, задіяв 510 дронів-камікадзе. Ворог майже 2700 разів обстріляв позиції наших військ і населені пункти із використанням різних типів озброєнняс

йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку протягом дня успіху не мали шість спроб окупантів атакувати позиції Сил оборони в районах Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили сім атак ворога поблизу Синьківки, Стельмахівки та Піщаного. На даний час ще тривають три боєзіткнення поблизу Степової Новоселівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

Лиманський напрямок. Протягом дня активність ворога була зосереджена поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Невське, Терни, Торське та у Серебрянському лісі. Українськими захисниками відбито понад 20 спроб загарбників наблизитися до наших оборонних позицій.

На Лиманському напрямку від початку доби ворог вже втратив 92 особи загиблими та пораненими, а також п’ять одиниць озброєння і військової техніки.

На Сіверському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 22. Ворог атакував Сили оборони в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. 20 атак відбито, 2 бої іще тривають. Ситуація напружена, проте контрольована.

За наявною інформацією втрати окупантів на цьому напрямку склали 84 особи. Крім того, знищено бойову машину піхоти та автомобіль. Уражено два бліндажі з особовим складом.

Нашими захисниками відбито дев’ять штурмових дій з боку російських загарбників на Краматорському напрямку в районах Калинівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Ситуація під контролем українських захисників.

Торецький напрямок. Тут ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Південного, Північного та Торецька. Вісім атак відбито, одна - триває. Ситуація напружена.

Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку, де агресор не полишає спроб прорвати нашу оборону. За сьогодні окупанти 45 разів атакували в районах населених пунктів Олександропіль, Євгенівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Новоселівка Перша та Уманське. 33 штурмові дії ворога відбито, 12 боєзіткнень іще продовжуються. Сили оборони вживають заходів щодо виснаження російських окупаційних військ та недопущення їх просування вглиб території України.

За наявною інформацією, протягом доби ворог тут втратив 185 окупантів вбитими та пораненими.

На Курахівському напрямку штурмові дії противника успіху не мали в районах Карлівки, Красногорівки та Парасковіївки. Ситуація під контролем наших захисників.

На Шахтарському напрямку агресор чотири рази намагався прорватися в районі Урожайного. Три штурмові дії успіху не мали, триває бій. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять спроб витіснити наших захисників на лівобережній частині Дніпра. Три штурмових дії успішно відбито, дві – тривають.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість ворожих атак зросла до 128, найгарячіше – на Покровському напрямку24.06.24, 19:38 • 23494 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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