На фронте произошло 120 боевых столкновений, враг запустил более 4,6 тыс. дронов-камикадзе - Генштаб

Противник нанес 50 авиационных ударов – сбросил 162 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 4663 дрона-камикадзе и совершил 2853 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг один раз атаковал позиции наших защитников, кроме того совершил 86 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск и в сторону Хатнего.

На Купянском направлении наши защитники отбивали десять вражеских штурмов в сторону населенных пунктов Новоосиново, Куриловка, Песчаное и Купянск. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении продолжается одно боестолкновение с врагом в районе Новоегоровки.

На Славянском направлении украинские воины отбили четыре штурма оккупантов в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Закотное.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Иванополье, Новопавловка, Степановка, Софиевка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое. Одно боестолкновение продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 65 оккупантов и 29 – ранено; уничтожено четыре единицы автомобильной и две единицы специальной техники врага, два пункта управления, поврежден танк, 35 укрытий пехоты, четыре артиллерийские системы и единица автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 157 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении оккупанты восемь раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районе Березового, Калиновского и в сторону Александрограда и Вербового. Под вражескими авиаударами оказались Гавриловка и Лесное.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Белогорья и в сторону населенных пунктов Староукраинка и Железнодорожное. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижевка, Новоселовка, Широкое, Чаривное. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Орехову и Малой Токмачке.

На Приднепровском направлении штурмовых действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

