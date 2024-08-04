На фронте произошло 103 боестолкновения. Наиболее активно враг наступает, как и в предыдущие дни, на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

российские захватчики нанесли по территории Украины 42 авиаудара, сбросив 56 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 515 дронов-камикадзе и осуществили 3400 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: захватчики 10 раз безуспешно атаковали неподалеку Глыбокого, Липцы, Тихого и Волчанска, где сейчас продолжается еще одно боестолкновение.

На Купянском: оккупанты 6 раз штурмовали возле Петропавловки, Кругляковки, Берестового и Стельмаховки. Четыре атаки - остановлены, две - продолжаются.

На Лиманском: террористы 7 раз атаковали неподалеку Невского, Тернов и Макеевки. Все атаки отбили ВСУ.

На Северском: противник провел 7 безуспешных атак в районах Спирного, Переездного, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском: агрессоры 15 раз наступали вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки. ВСУ отбили 11 атак, еще 4 - продолжаются в районе Часового Яра.

На Торецком: россияне тоже 15 раз атаковали украинские войска у Железного, Торецка, Нью-Йорка и Северного. До сих пор идут еще 3 боестолкновения, другие были отбиты.

На Покровском: 24 бои велись возле населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Желанное, Свиридоновка, Яснобродовка и Карловка. Защитники отбили 19 атак, 5 - еще продолжаются.

На Кураховском: вражеские силы 8 раз безуспешно атаковали вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки.

На Времовском: террористы штурмовали в сторону Константиновки, Водяного и Раздольного. Сейчас продолжается бой.

На Ореховском: противник потерпел поражение во всех 4 боестолкновениях в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском: ВСУ отбили 2 вражеских штурма.

Генштаб: на фронті відбулося 117 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському, Курахівському і Торецькому напрямках