На фронте погибла журналистка и военная Алла Пушкарчук

В четверг, 25 апреля, на фронте погибла военнослужащая, бывшая журналистка изданий "Тиждень" и "Читомо" Алла Пушкарчук (Рута). Об этом сообщили на фейсбук-странице Института Массовой Информации (ИМИ), передает УНН.

Детали

Как рассказать в Институте во время Революции Достоинства Алла присоединилась к "Правому Сектору", впоследствии в рамках их информационного отдела ездила на фронт - писать и фотографировать. Тогда и получила позывной Рута.

После начала полномасштабного вторжения присоединилась к Вооруженным силам и стала минометчицей.

По данным Института массовой информации, Алла Пушкарчук стала 77-й в списке медийщиков, погибших в результате российской агрессии против Украины.

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