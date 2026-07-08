На фронте 57 боев, половина - на трех направлениях
Киев • УНН
С начала суток до 16 часов на фронте произошло 57 боев, что на треть меньше, чем накануне. Половина боев пришлась на Покровское, Славянское и Гуляйпольское направления.
На фронте произошло 57 боев с начала суток до 16 часов, что на треть меньше, чем за аналогичный период днем ранее, причем половина произошла на трех направлениях - Покровском, Славянском и Гуляйпольском, сообщили в Генштабе ВСУ в свежей сводке, пишет УНН.
С начала суток агрессор 57 раз атаковал позиции Сил обороны
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Волфино, Яструбщина, Уланово и Бачевск. Также враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Лужки Сумской области.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны остановили одну вражескую штурмовую атаку. В то же время оккупанты совершили 20 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины успешно отбили две атаки захватчиков в районе Гоптовки.
На Купянском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Кившаровки.
На Лиманском направлении зафиксировано пять попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Шийковки, Дробышевого, Ямполя и Лимана, одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении оккупанты 14 раз пытались продвинуться вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и Резниковка, три боестолкновения продолжаются.
На Константиновском направлении с начала суток зафиксировано 12 штурмовых действий оккупантов в районах Иванополья, Александро-Шультино и в направлении Константиновки, два боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении противник 16 раз пытался потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Дорожное, Котлино, Удачное, Белицкое, Никаноровка и Новый Донбасс, одно боестолкновение продолжается.
На Александровском направлении украинские воины успешно отбили две атаки в районе Воскресенки.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 14 вражеских атак в районах Рыбного, Воздвижевки, Чаривного и Новоселовки и в сторону Доброполья, Верхней Терсы, Цветкового и Косовцевого.
На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.
На Краматорском и Приднепровском направлениях попыток врага продвинуться не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не происходит.
Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
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