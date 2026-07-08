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На фронте 57 боев, половина - на трех направлениях

Киев • УНН

 • 168 просмотра

С начала суток до 16 часов на фронте произошло 57 боев, что на треть меньше, чем накануне. Половина боев пришлась на Покровское, Славянское и Гуляйпольское направления.

На фронте 57 боев, половина - на трех направлениях

На фронте произошло 57 боев с начала суток до 16 часов, что на треть меньше, чем за аналогичный период днем ранее, причем половина произошла на трех направлениях - Покровском, Славянском и Гуляйпольском, сообщили в Генштабе ВСУ в свежей сводке, пишет УНН.

С начала суток агрессор 57 раз атаковал позиции Сил обороны

- сообщили в Генштабе.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Волфино, Яструбщина, Уланово и Бачевск. Также враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Лужки Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны остановили одну вражескую штурмовую атаку. В то же время оккупанты совершили 20 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины успешно отбили две атаки захватчиков в районе Гоптовки.

На Купянском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Кившаровки.

На Лиманском направлении зафиксировано пять попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Шийковки, Дробышевого, Ямполя и Лимана, одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении оккупанты 14 раз пытались продвинуться вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и Резниковка, три боестолкновения продолжаются.

На Константиновском направлении с начала суток зафиксировано 12 штурмовых действий оккупантов в районах Иванополья, Александро-Шультино и в направлении Константиновки, два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении противник 16 раз пытался потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Дорожное, Котлино, Удачное, Белицкое, Никаноровка и Новый Донбасс, одно боестолкновение продолжается.

На Александровском направлении украинские воины успешно отбили две атаки в районе Воскресенки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 14 вражеских атак в районах Рыбного, Воздвижевки, Чаривного и Новоселовки и в сторону Доброполья, Верхней Терсы, Цветкового и Косовцевого.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.

На Краматорском и Приднепровском направлениях попыток врага продвинуться не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не происходит.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Зеленский о новых поражениях российских НПЗ: украинские дальнобойные санкции сегодня достигли 1500 км от линии фронта08.07.26, 12:26 • 3572 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине