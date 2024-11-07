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На фронте 148 боев за сутки: горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях

На фронте 148 боев за сутки: горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях

Киев  •  УНН

06:31 • 8054 просмотра

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За минувшие сутки произошло 148 боевых столкновений. Противник нанес 3 ракетных и 64 авиаудара, совершил более 4000 обстрелов.

148 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего на Кураховском и Покровском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 7 ноября, пишет УНН.

За прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 64 авиаудара, сбросив 146 КАБов. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, из них 83 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления и артиллерийскую систему.

Ситуация ща направлениям, по данным Генштаба, такова:

На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Старицы.

Двенадцать боестолкновений произошло за минувшие сутки на Купянском направлении, в частности, возле Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки.

По уточненной информации, враг атаковал десять раз неподалеку Дружелюбовки, Грековки, Торского, Тернов и Дибровы на Лиманском направлении.

Украинские защитники отбили четыре попытки потеснить их с оборонительных рубежей вблизи Белогоровки и Григорьевки на Сиверском направлении.

Вблизи населенных пунктов Часов Яр и Клищеевка, на Краматорском направлении, за сутки произошло два боестолкновения.

При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации на Торецком направлении россияне атаковали четыре раза неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 39 вражеских штурмовых действий в районах Миролюбовки, Проминя, Новогродовки, Крутого Яра, Селидово, Лисовки и Новоалексеевки.

На Кураховском направлении за прошедшие сутки 93 раза были атакованы украинские позиции вблизи населенных пунктов Ильинка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Антоновка и Екатериновка.

Наши защитники отбили шесть штурмов оккупантов вблизи населенных пунктов Трудовое и Максимовка, что на Времовском направлении.

Неудачей для захватчиков обернулась попытка атаки на наши позиции в направлении Новоандреевки на Ореховском направлении.

Трижды противник потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории рф.

В то же время, по данным Генштаба, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Потери рф за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ7 ноября 2024, 05:32 • 13000 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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