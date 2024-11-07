Потери рф за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ

В пределах суток террористы потеряли 1400 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери оккупантов за период с 24.02.22 по 07.11.24:

- Личный состав: 704 300 (+1400).

- Танки: 9224 (+10).

- Бронированные боевые машины: 18612 (+20).

- Артиллерийские системы: 20194 (+24).

- РСЗО: 1245.

- Средства ППО: 996.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 18408 (+42).

- Крылатые ракеты: 2631.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 28411 (+78).

- Специальная техника: 3596 (+8).

Генштаб: на фронте произошло 145 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении