Потери рф за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки оккупанты потеряли 1400 военных. Общие потери врага с начала войны достигли 704 300 человек, а также уничтожено значительное количество военной техники.
В пределах суток террористы потеряли 1400 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери оккупантов за период с 24.02.22 по 07.11.24:
- Личный состав: 704 300 (+1400).
- Танки: 9224 (+10).
- Бронированные боевые машины: 18612 (+20).
- Артиллерийские системы: 20194 (+24).
- РСЗО: 1245.
- Средства ППО: 996.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 18408 (+42).
- Крылатые ракеты: 2631.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 28411 (+78).
- Специальная техника: 3596 (+8).
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