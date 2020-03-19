На фоне карантина в Киеве образовались незначительные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. По состоянию на 8:20 на дорогах Киева заметно осложнение движения, несмотря на то, что в городе введен карантин. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит проспект Победы, проспект Валерия Лобановского, проспект Леся Курбаса, улицы Набережно-Крещатицкая, Елены Телиги, Юрия Ильенко и Максима Кривоноса.
На левом берегу Киева в пробках стоит Броварской проспект, проспект Соборности, проспект Освободителей, проспект Романа Шухевича, также пробки - на бульваре Перова и улице Миропольской.
Движение на мостах - Патона, Дарницком, Метро, Южном и Русановском - затруднено в направлении правого берега, Северным мостом можно проехать свободно.
Напомним, с 17 марта столичное метро прекратило работу на время карантина.
Как ранее сообщал УНН, в Киеве не рассматривается возможность частичного возобновления работы метро.