На фоне карантина в Киеве образовались незначительные пробки

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100886 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104220 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106233 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105178 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113904 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100985 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105413 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106681 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131590 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130457 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 18:57 • 109310 просмотра
Актуальное
На фоне карантина в Киеве образовались незначительные пробки

На фоне карантина в Киеве образовались незначительные пробки

Киев  •  УНН

 • 18432 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. По состоянию на 8:20 на дорогах Киева заметно осложнение движения, несмотря на то, что в городе введен карантин. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, в пробках стоит проспект Победы, проспект Валерия Лобановского, проспект Леся Курбаса, улицы Набережно-Крещатицкая, Елены Телиги, Юрия Ильенко и Максима Кривоноса.

На левом берегу Киева в пробках стоит Броварской проспект, проспект Соборности, проспект Освободителей, проспект Романа Шухевича, также пробки - на бульваре Перова и улице Миропольской.

Движение на мостах - Патона, Дарницком, Метро, Южном и Русановском - затруднено в направлении правого берега, Северным мостом можно проехать свободно.

Напомним, с 17 марта столичное метро прекратило работу на время карантина.

Как ранее сообщал УНН, в Киеве не рассматривается возможность частичного возобновления работы метро.

Украинские Национальные Новости

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