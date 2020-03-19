На фоні карантину у Києві утворились незначні затори
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Станом на 8:20 на дорогах Києва помітне ускладнення руху, незважаючи на те, що у місті введений карантин. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть проспект Перемоги, проспект Валерія Лобановського, проспект Леся Курбаса, вулиці Набережно-Хрещатицька, Олени Теліги, Юрія Іллєнка та Максима Кривоноса.
На лівому березі Києва у заторах стоїть Броварський проспект, проспект Соборності, проспект Визволителів, проспект Романа Шухевича, також затори - на бульварі Перова та вулиці Миропільській.
Рух на мостах – Патона, Дарницькому, Метро, Південному та Русанівському – ускладнено в напрямку правого берега, Північним мостом можна проїхати вільно.
Нагадаємо, з 17 березня столичне метро припинило роботу на час карантину.
Як раніше повідомляв УНН, у Києві не розглядається можливість часткового відновлення роботи метро.