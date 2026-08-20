На фоне дефицита топлива логистика в рф подорожала на 50% - разведка

В первом полугодии 2026 года автомобильным транспортом в рф перевозили более 70% грузов. Из-за дефицита и подорожания топлива расходы перевозчиков выросли, а компании начали сокращать дальние рейсы и менять маршруты. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

В первом полугодии 2026 года автомобильным транспортом в рф перевозили более 70% грузов, поэтому отрасль оказалась крайне уязвимой к дефициту и подорожанию топлива. Перебои с поставками повысили расходы перевозчиков, вынудили пересматривать маршруты и перекроили грузопотоки страны - говорится в сообщении.

По информации разведки, с середины июля топливо в рф подорожало на 16–18%. Поскольку на него приходится около трети расходов перевозчиков, себестоимость автоперевозок выросла на 4,5–5,5%.

Дополнительно на компании повлияла отмена топливных скидок в размере 7–12%. В ответ перевозчики начали сокращать дальнемагистральные рейсы, отказываться от поездок между отдаленными регионами и сосредотачиваться на доставке в пределах отдельных областей или до ближайших портов.

В то же время выросли и тарифы на перевозки. В июле ставки на грузовики поднялись на 12–15% по сравнению с июнем, а на отдельных направлениях - до 50%.

Больше всего пострадали маршруты из Китая. Из-за топливного коллапса в Забайкальском крае, через который проходит основной грузопоток из КНР, ставки подскочили на 20–25% по сравнению с маем–июнем, а доставка груза из Китая в москву подорожала с 10–11 тыс. до 14 тыс. долларов. Компании пытаются перевести часть грузов на железнодорожный и морской транспорт: спрос на прямые железнодорожные перевозки вырос примерно на 18–20%, на морские - на 10–12%. Однако ограниченная пропускная способность и более длительные сроки доставки не позволяют этим маршрутам компенсировать выпадение автомобильного транспорта, поэтому логистика лишь усложняется и дорожает - говорится в сообщении.

По информации разведки, участники рынка не ожидают возвращения тарифов к докризисному уровню даже после стабилизации поставок топлива. По их прогнозам, возможное снижение цен составит не более 7–10%.

Кризис ускорит консолидацию рынка вокруг крупных операторов, способных формировать запасы топлива и работать с более низкой рентабельностью. Уход мелких перевозчиков сократит предложение услуг и удержит тарифы высокими даже после нормализации поставок, а отдаленные регионы рф станут еще более зависимыми от ограниченного круга перевозчиков - с соответствующей разницей в стоимости доставки между центром и периферией страны - говорится в сообщении.

Напомним

В регионах рф полиция штрафует людей за хранение канистр с бензином и задерживает их за попытки жаловаться на неравный доступ к топливу. москва и санкт-петербург получили приоритетные поставки, тогда как в других регионах закрываются АЗС.