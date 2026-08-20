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На тлі дефіциту пального логістика в рф подорожчала на 50% - розвідка

Київ • УНН

 • 1230 перегляди

Дефіцит і подорожчання пального змусили перевізників рф скорочувати далекі рейси та змінювати маршрути. Доставка з Китаю до москви подорожчала до $14 тисяч.

На тлі дефіциту пального логістика в рф подорожчала на 50% - розвідка

У першому півріччі 2026 року автомобільним транспортом у рф перевозили понад 70% вантажів. Через дефіцит і подорожчання пального витрати перевізників зросли, а компанії почали скорочувати далекі рейси та змінювати маршрути. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

У першому півріччі 2026 року автомобільним транспортом на рф перевозили понад 70% вантажів, тож галузь виявилася вкрай вразливою до дефіциту та подорожчання пального. Перебої з постачанням підняли витрати перевізників, змусили переглядати маршрути і перекроїли вантажопотоки країни

- йдеться у дописі.

За інформацією розвідки, із середини липня пальне в рф подорожчало на 16–18%. Оскільки на нього припадає близько третини витрат перевізників, то собівартість автоперевезень зросла на 4,5-5,5%.

Додатково на компанії вплинуло скасування паливних знижок у розмірі 7–12%. У відповідь перевізники почали скорочувати далекомагістральні рейси, відмовлятися від поїздок між віддаленими регіонами та зосереджуватися на доставці в межах окремих областей або до найближчих портів.

Водночас, зросли й тарифи на перевезення. У липні ставки на вантажівки піднялися на 12–15% порівняно з червнем, а на окремих напрямках - до 50%.

Найбільше постраждали маршрути з Китаю. Через паливний колапс у забайкальському краї, через який проходить основний вантажопотік із КНР, ставки підскочили на 20–25% порівняно з травнем-червнем, а доставка вантажу з Китаю до москви подорожчала з 10–11 тис. до 14 тис. доларів. Компанії намагаються перекласти частину вантажів на залізницю і морський транспорт: попит на прямі залізничні перевезення виріс приблизно на 18–20%, на морські - на 10-12%. Але обмежена пропускна спроможність і довші строки доставки не дозволяють цим маршрутам компенсувати випадання автотранспорту, тож логістика лише ускладнюється і дорожчає

- йдеться у дописі.

За інформацією розвідки, учасники ринку не очікують повернення тарифів до докризового рівня навіть після стабілізації постачання пального. За їхніми прогнозами, можливе зниження цін становитиме не більш як 7–10%.

Криза пришвидшить консолідацію ринку навколо великих операторів, здатних формувати запаси пального і працювати з нижчою рентабельністю. Вихід дрібних перевізників скоротить пропозицію послуг і втримає тарифи високими навіть після нормалізації постачання, а віддалені регіони рф стануть ще залежнішими від обмеженого кола перевізників - з відповідною різницею у вартості доставки між центром і периферією країни

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

У регіонах рф поліція штрафує людей за зберігання каністр з бензином та затримує за спроби скаржитися на нерівний доступ до пального. москва та санкт-петербург отримали пріоритетне постачання, тоді як в інших регіонах закриваються АЗС.

Алла Кіосак

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Служба зовнішньої розвідки України
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