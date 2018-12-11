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На Фонд поддержки инноваций направят около 350 млн грн

Киев • УНН

 • 10428 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Государство в следующем году направит на Фонд поддержки инноваций в Украине около 300-350 млн грн в следующем году. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на конференции, передает корреспондент УНН.

На Фонд поддержки инноваций направят около 350 млн грн

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"Мы сделали Фонд поддержки инноваций в Украине. В следующем году мы сможем, я думаю, около 300-350 млн грн выделить на поддержку инноваций", - сказал он.

Гройсман пояснил, что эти средства будут направлены на создание инновационных продуктов или поддержку определенных стартапов, которые могут быть отобраны рыночным способом.

Напомним, в августе стало известно, что в регионах Украины реализуют 70 стартапов за деньги ЕС.

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