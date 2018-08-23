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У регіонах України реалізують 70 стартапів за гроші ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Україні реалізують 70 регіональних стартапів у рамках секторальної підтримки ЄС. Про це повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на Мінрегіон.

У регіонах України реалізують 70 стартапів за гроші ЄС

“У 2018 році розпочнеться реалізація 70 регіональних проектів за кошти Європейського Союзу в рамках Програми підтримки секторальної політики України. Це перші 70 регіональних стартапів, які перемогли в конкурсному відборі за 5 напрямками: інноваційна економіка та інвестиції, сільський розвиток, розвиток людського потенціалу, розвиток туризму, загальноукраїнська солідарність”, — повідомив Зубко.

За його словами, конкурсною комісією було допущено до розгляду 507 проектів майже зі всіх регіонів України.
Так, серед 70 проектів-переможців найбільше проектів по Львівській області — 12 проектів; Хмельницькій — 10; по 1 проекту у Миколаївській, Донецькій, Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, Луганській областях. МОН — 9 проектів, по 1 проекту у Мінагрополітики і Мінрегіону. Загальна сума фінансування — понад 600 млн грн.

За напрямками перемогли:

  • інноваційна економіка та інвестиції — 17 проектів;
  • сільський розвиток — 11 проектів;
  • розвиток людського потенціалу — 18 проектів;
  • розвиток туризму — 16 проектів;
  • загальноукраїнська солідарність — 8 проектів.

Серед найбільш креативних та інноваційних стартапів, як додав Зубко:

  • створення інноваційного кластеру “Регіональний інноваційний HUB” (Миколаївська обл.);
  • створення Карпатської мережі регіонального розвитку (Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька обл.);
  • будівництво радіотелевізійної передаючої станції в Попаснянському районі на Луганщині;
  • розвиток сільського підприємництва та інфраструктури агротуристичного кластера “ГорбоГори” (Львівська обл.);
  • розбудова спортивно-культурного простору на набережній р. Тетерів у місті Житомир.

Нагадаємо, урядовці вирішили, як стимулюватимуть стрибок українських інновацій.

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