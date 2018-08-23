В регионах Украины реализуют 70 стартапов за деньги ЕС

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году
Эксклюзив
10:31 • 6316 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 16196 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 40661 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 40633 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 27155 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 56492 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 103306 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 157038 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 142671 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71973 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
58%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 27256 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 36486 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 30979 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 34558 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 28193 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 29415 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 40661 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 40633 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 157038 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 142671 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 8942 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 17387 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 19290 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 21441 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 24230 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

В регионах Украины реализуют 70 стартапов за деньги ЕС

Киев • УНН

 • 11993 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Украине реализуют 70 региональных стартапов в рамках секторальной поддержки ЕС. Об этом сообщил министр регионального развития Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на Минрегион.

В регионах Украины реализуют 70 стартапов за деньги ЕС

"В 2018 году начнется реализация 70 региональных проектов за средства Европейского Союза в рамках Программы поддержки секторальной политики Украины. Это первые 70 региональных стартапов, которые победили в конкурсном отборе по 5 направлениям: инновационная экономика и инвестиции, сельское развитие, развитие человеческого потенциала, развитие туризма, всеукраинская солидарность", - сообщил Зубко.

По его словам, конкурсной комиссией были допущены к рассмотрению 507 проектов почти из всех регионов Украины.
Так, среди 70 проектов-победителей больше всего проектов по Львовской области - 12 проектов; Хмельницкой - 10; по 1 проекту в Николаевской, Донецкой, Ровенской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Луганской областях. МОН - 9 проектов, по 1 проекту у Минагрополитики и Минрегиона. Общая сумма финансирования - более 600 млн грн.

По направлениям победили:

  • инновационная экономика и инвестиции - 17 проектов;
  • сельское развитие - 11 проектов;
  • развитие человеческого потенциала - 18 проектов;
  • развитие туризма - 16 проектов;
  • всеукраинская солидарность - 8 проектов.

Среди самых креативных и инновационных стартапов, как добавил Зубко:

  • создание инновационного кластера "Региональный инновационный HUB" (Николаевская обл.);
  • создание Карпатской сети регионального развития (Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая обл.);
  • строительство радиотелевизионной передающей станции в Попаснянском районе Луганской;
  • развитие сельского предпринимательства и инфраструктуры агротуристичного кластера "ГорбоГоры" (Львовская обл.);
  • развитие спортивно-культурного пространства на набережной р. Тетерев в городе Житомир.

Напомним, в правительстве решили, как стимулировать скачок украинских инноваций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.56
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12