В регионах Украины реализуют 70 стартапов за деньги ЕС

"В 2018 году начнется реализация 70 региональных проектов за средства Европейского Союза в рамках Программы поддержки секторальной политики Украины. Это первые 70 региональных стартапов, которые победили в конкурсном отборе по 5 направлениям: инновационная экономика и инвестиции, сельское развитие, развитие человеческого потенциала, развитие туризма, всеукраинская солидарность", - сообщил Зубко.

По его словам, конкурсной комиссией были допущены к рассмотрению 507 проектов почти из всех регионов Украины.

Так, среди 70 проектов-победителей больше всего проектов по Львовской области - 12 проектов; Хмельницкой - 10; по 1 проекту в Николаевской, Донецкой, Ровенской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Луганской областях. МОН - 9 проектов, по 1 проекту у Минагрополитики и Минрегиона. Общая сумма финансирования - более 600 млн грн.

По направлениям победили:



инновационная экономика и инвестиции - 17 проектов;



сельское развитие - 11 проектов;



развитие человеческого потенциала - 18 проектов;



развитие туризма - 16 проектов;



всеукраинская солидарность - 8 проектов.



Среди самых креативных и инновационных стартапов, как добавил Зубко:



создание инновационного кластера "Региональный инновационный HUB" (Николаевская обл.);



создание Карпатской сети регионального развития (Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая обл.);



строительство радиотелевизионной передающей станции в Попаснянском районе Луганской;



развитие сельского предпринимательства и инфраструктуры агротуристичного кластера "ГорбоГоры" (Львовская обл.);



развитие спортивно-культурного пространства на набережной р. Тетерев в городе Житомир.



Напомним, в правительстве решили, как стимулировать скачок украинских инноваций.