В регионах Украины реализуют 70 стартапов за деньги ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Украине реализуют 70 региональных стартапов в рамках секторальной поддержки ЕС. Об этом сообщил министр регионального развития Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на Минрегион.
"В 2018 году начнется реализация 70 региональных проектов за средства Европейского Союза в рамках Программы поддержки секторальной политики Украины. Это первые 70 региональных стартапов, которые победили в конкурсном отборе по 5 направлениям: инновационная экономика и инвестиции, сельское развитие, развитие человеческого потенциала, развитие туризма, всеукраинская солидарность", - сообщил Зубко.
По его словам, конкурсной комиссией были допущены к рассмотрению 507 проектов почти из всех регионов Украины.
Так, среди 70 проектов-победителей больше всего проектов по Львовской области - 12 проектов; Хмельницкой - 10; по 1 проекту в Николаевской, Донецкой, Ровенской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Луганской областях. МОН - 9 проектов, по 1 проекту у Минагрополитики и Минрегиона. Общая сумма финансирования - более 600 млн грн.
По направлениям победили:
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- инновационная экономика и инвестиции - 17 проектов;
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- сельское развитие - 11 проектов;
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- развитие человеческого потенциала - 18 проектов;
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- развитие туризма - 16 проектов;
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- всеукраинская солидарность - 8 проектов.
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Среди самых креативных и инновационных стартапов, как добавил Зубко:
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- создание инновационного кластера "Региональный инновационный HUB" (Николаевская обл.);
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- создание Карпатской сети регионального развития (Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая обл.);
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- строительство радиотелевизионной передающей станции в Попаснянском районе Луганской;
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- развитие сельского предпринимательства и инфраструктуры агротуристичного кластера "ГорбоГоры" (Львовская обл.);
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- развитие спортивно-культурного пространства на набережной р. Тетерев в городе Житомир.
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Напомним, в правительстве решили, как стимулировать скачок украинских инноваций.