На Фонд підтримки інновацій направлять близько 350 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Держава у наступному році спрямує на Фонд підтримки інновацій в Україні близько 300-350 млн грн у наступному році. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на конференції, передає кореспондент УНН.
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"Ми зробили Фонд підтримки інновацій в Україні. У наступному році ми зможемо, я думаю, близько 300-350 млн грн виділити на підтримку інновацій", - сказав він.
Гройсман пояснив, що ці кошти будуть спрямовані на створення інноваційних продуктів або підтримку певних стартапів, які можуть бути відібрані ринковим способом.
Нагадаємо, у серпні стало відомо, що в регіонах України реалізують 70 стартапів за гроші ЄС.