На Филлипинах произошло два землетрясения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Вблизи Филиппин произошло два землетрясения. Об этом сообщает Филиппинский институт сейсмологии, передаёт УНН.
Сообщается, что подземные толчки магнитудой 4,9 балла зафиксировали в 42 и 29 км от города Генерал Луна на острове Сиаргао. Очаг залегал на глубине 9 км. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Также отмечается, что угрозы цунами нет.
Напомним, в прошлый раз на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,0.
Как сообщал УНН, центр Турции рядом с Анкарой произошло землетрясение.