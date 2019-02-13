На Філіппінах сталося два землетруси
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Поблизу Філіппін сталися два землетруси. Про це повідомляє Філіппінський інститут сейсмології, передає УНН.
Повідомляється, що підземні поштовхи магнітудою 4,9 бали зафіксували у 42 і 29 км від міста Генерал Луна на острові Сіаргао. Осередок залягав на глибині 9 км. Інформації про руйнування і постраждалих не надходило. Також наголошується, що загрози цунамі немає.
Нагадаємо, в минулий раз на півдні Філіппін стався землетрус магнітудою 6,0.
Як повідомляв УНН, у центрі Туреччини поруч з Анкарою стався землетрус.