На Філіппінах сталося два землетруси

Повідомляється, що підземні поштовхи магнітудою 4,9 бали зафіксували у 42 і 29 км від міста Генерал Луна на острові Сіаргао. Осередок залягав на глибині 9 км. Інформації про руйнування і постраждалих не надходило. Також наголошується, що загрози цунамі немає.

Нагадаємо, в минулий раз на півдні Філіппін стався землетрус магнітудою 6,0.

Як повідомляв УНН, у центрі Туреччини поруч з Анкарою стався землетрус.