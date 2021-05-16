На Филиппинах тушили пятичасовой пожар в больнице, где лечат пациентов с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В воскресенье рано утром пожарные потушили пожар в одной из крупнейших больниц Филиппин, в результате чего десятки пациентов были эвакуированы из учреждения, которое также лечит больных коронавирусом. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
О пострадавших в результате пожара в государственной филиппинской больнице общего профиля в столице страны Маниле, который был потушен на рассвете, информации не поступало.
Причина пожара пока неизвестна.
Некоторые пациенты были переведены в близлежащие больницы, в том числе двое, которым нужна была операция, и 12 младенцев из отделения интенсивной терапии новорожденных, сообщает CNN Philippines со ссылкой на должностных лиц больницы.
Персонал больницы сообщил, что пожар начался в зоне снабжения операционной вскоре после полуночи.
Больница имеет более 1300 коек и принимает 600 000 пациентов в год.
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Добавим
Филиппины, где зарегистрировано более 1,1 миллиона случаев инфицирования и более 19 000 смертей, занимают второе место в Юго-Восточной Азии по количеству случаев COVID-19.