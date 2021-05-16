На Філіппінах гасили п'ятигодинну пожежу в лікарні, де лікують пацієнтів з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У неділю рано вранці пожежники загасили пожежу в одній з найбільших лікарень Філіппін, в результаті чого десятки пацієнтів були евакуйовані з установи, яка також лікує хворих на коронавірус. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Про постраждалих, в результаті пожежі в державній філіппінської лікарні загального профілю в столиці країни Манілі, яку загасили на світанку, інформації не надходило.
Причина пожежі наразі невідома.
Деякі пацієнти були переведені в довколишні лікарні, в тому числі двоє, яким потрібна була операція, і 12 немовлят з відділення інтенсивної терапії новонароджених, повідомляє CNN Philippines з посиланням на посадових осіб лікарні.
Персонал лікарні повідомив, що пожежа почалася в зоні постачання операційної незабаром після півночі.
Лікарня має понад 1300 ліжок і приймає 600 000 пацієнтів на рік.
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Додамо
Філіппіни, де зареєстровано понад 1,1 мільйона випадків інфікування і більш 19 000 смертей, займають друге місце в Південно-Східній Азії за кількістю випадків COVID-19.