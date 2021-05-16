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The Guardian

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На Філіппінах гасили п'ятигодинну пожежу в лікарні, де лікують пацієнтів з COVID-19

Київ • УНН

 • 16944 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. У неділю рано вранці пожежники загасили пожежу в одній з найбільших лікарень Філіппін, в результаті чого десятки пацієнтів були евакуйовані з установи, яка також лікує хворих на коронавірус. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

На Філіппінах гасили п'ятигодинну пожежу в лікарні, де лікують пацієнтів з COVID-19

Деталі

Про постраждалих, в результаті пожежі в державній філіппінської лікарні загального профілю в столиці країни Манілі, яку загасили на світанку, інформації не надходило.

Причина пожежі наразі невідома.

Деякі пацієнти були переведені в довколишні лікарні, в тому числі двоє, яким потрібна була операція, і 12 немовлят з відділення інтенсивної терапії новонароджених, повідомляє CNN Philippines з посиланням на посадових осіб лікарні.

Персонал лікарні повідомив, що пожежа почалася в зоні постачання операційної незабаром після півночі.

Лікарня має понад 1300 ліжок і приймає 600 000 пацієнтів на рік.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Філіппіни думають над розширенням локдауну через сплеск заражень коронавірусом

Додамо

Філіппіни, де зареєстровано понад 1,1 мільйона випадків інфікування і більш 19 000 смертей, займають друге місце в Південно-Східній Азії за кількістю випадків COVID-19.

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