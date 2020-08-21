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На э-аукцион выставили 13 конфискованных питонов

Киев • УНН

 • 12266 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины выставило на электронный аукцион на бесплатную передачу 13 питонов, конфискованных по решению суда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минюста.

На э-аукцион выставили 13 конфискованных питонов

"На электронный аукцион OpenMarket выставлены на бесплатную передачу 13 змей вида "питон". Сейчас животные находятся на временном содержании в зоопарке "Лимпопо" села Мединичи Львовской области", - сообщили в министерстве.

По словам заместителя министра по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко, с июля Минюст ввел новую процедуру бесплатной передачи конфискованных животных.

"Эта процедура полностью соответствует всем представлениям о гуманном обращении с животными. На первом этапе, как показывает практика, конфискованные по решению суда животные передаются на содержание в зоопарк или специальное убежище. Далее орган Государственной исполнительной службы предлагает профильным организациям подать заявку на бесплатную передачу животных. Такие заявки рассматриваются на заседании соответствующей комиссии, которая образуется органом государственной исполнительной службы. Животные передаются тем организациям, кто предлагает лучшие условия содержания", - заявил он.

Гендиректор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро подчеркнул, что старая процедура передачи конфискованных животных не содержала четких правил, которые бы предусматривали конфискацию и дальнейшие действия по решению суда с дикими или домашними животными.

Как сообщал УНН, ранее Минюст нашел дома конфискованным львам и медведям.

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