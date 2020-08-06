Потап, Багіра і Балу: Мін'юст знайшов домівки конфіскованим левам і ведмедям
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Трьом левам та шістьом ведмедям, конфіскованим за рішенням суду, знайшли домівки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДП "СЕТАМ".
"Днями відбулося засідання комісії у Василівському районному відділі Державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Дніпро) щодо безоплатної передачі конфіскованих диких тварин", - йдеться в повідомленні.
Так, за рішенням комісії було визначено безоплатно передати:
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- ведмедя гімалайського на прізвисько "Мальвіна" - благодійній організації "Міжнародний Благодійний фонд "Збережи дикість";
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- ведмедя бурого на прізвисько "Балу" та ведмедя бурого на прізвисько "Тимоша" - Національному природному парку "Синевир";
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- лева на прізвисько "Річчі", лева на прізвисько "Вітольд" та лева на прізвисько "Багіра" - благодійному фонду "Нейтон";
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- ведмедя бурого на прізвисько "Потап", ведмедя бурого на прізвисько "Ганна" та ведмедя бурого на прізвисько "Маша" - ТОВ "Ведмежий притулок-Домажир".
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За словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, продаж на аукціоні OpenMarket Державного підприємства "СЕТАМ" диких тварин заборонено.
"Підготовлені Міністерством юстиції зміни до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, врегулювали це питання. Тварини безоплатно будуть передаватися притулкам для тварин, зоологічним паркам або іншим установам для утримання тварин", - сказав Гайченко.
Раніше, як повідомляв УНН, міністр юстиції України Денис Малюська зазначав, що Мін'юст на виконання рішень судів був вимушений відбирати тварин у їх власників. З його слів, часто це йде на користь тваринам, яких забирають від неналежного утримання.
Наприкінці 2018 року ситуація з приватним міні-зоопарком на Донеччині викликала в Україні великий резонанс. За інформацією зоозахисників, тварини утримувалися у тісних клітках, холоді та антисанітарних умовах. Зокрема, там було виявлено 11 ведмедів та 5 левів.
Суд ухвалив рішення накласти арешт і вилучити тварин зі звіринця. Втім, одного лева врятувати не вдалося - він помер.
Загалом із звіринця у Покровську вилучили 11 ведмедів та 5 левів. Тварин перевезли до місць тимчасового перебування.